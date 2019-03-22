Португалия - Украина: матч в Лиссабоне посетит Гвардиола
Об этом сообщает AS.
Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетит отборочный матч Евро-2020 между сборными Португалии и Украины в Лиссабоне.
Причиной называют просмотр потенциального новичка своей команды Жоау Феликса, если тот выйдет на поле в составе португальской команды.
Ранее за игрой 19-летнего нападающего "Бенфики" наблюдал футбольный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн во время матча Лиги Европы между "Бенфикой" и "Динамо" Загреб.
На Феликса, который в своем первом сезоне в первой команде Бенфики провел 32 матча и забил 12 мячей во всех турнирах, также претендует "Ювентус".
Гвардиола также сможет вживую проследить за игрой своих нынешних подопечных - Александра Зинченко и Бернарду Силвы.
- Клуб украинца Александра Зинченко "Манчестер Сити" является главным претендентом на полузащитника "Бенфики" Жоау Феликса, которого называют "новым Роналду".
- "Ювентус" предложил португальской "Бенфике" 120 млн евро за Жоау Феликса, которого называют "новым Криштиану Роналду".
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