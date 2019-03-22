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Португалия - Украина: матч в Лиссабоне посетит Гвардиола


фото: Medium
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола приедет в Лиссабон на поединок отбора Евро-2020 Португалия - Украина

Об этом сообщает AS.

Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетит отборочный матч Евро-2020 между сборными Португалии и Украины в Лиссабоне.

Причиной называют просмотр потенциального новичка своей команды Жоау Феликса, если тот выйдет на поле в составе португальской команды.

Ранее за игрой 19-летнего нападающего "Бенфики" наблюдал футбольный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн во время матча Лиги Европы между "Бенфикой" и "Динамо" Загреб.

На Феликса, который в своем первом сезоне в первой команде Бенфики провел 32 матча и забил 12 мячей во всех турнирах, также претендует "Ювентус".

Гвардиола также сможет вживую проследить за игрой своих нынешних подопечных - Александра Зинченко и Бернарду Силвы.

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