"Манчестер Сити" готов выложить 105 млн евро за "нового Роналду"

22 марта, 2019, 15:49

Клуб украинскийца Александра Зинченко "Манчестер Сити" является главным претендентом на полузащитника "Бенфики" Жоау Феликса, которого называют "новым Роналду"

Об этом сообщает The Sun.

Интерес к 19-летнему игроку также проявляют "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус", однако именно "горожане" считаются лидером в борьбе за Феликса.

На прошлой неделе спортивный директор "Манчестер Сити" Чики Бегиристайн посетил в Лиссабоне матч 1/8 финала Лиги Европы "Бенфика" - "Динамо" (Загреб), в котором Феликс вышел на замену на 62-й минуте и играл на позиции второго форварда. На игре также присутствует агент Педру Мендеш, который представлял интересы "Ювентуса".

В составе "Бенфики" Феликс провел 32 матча, в которых забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

В контракте игрока с клубом прописана сумма отступных в размере 105 млн фунтов, однако, чтобы договориться с "Бенфикой", "Манчестер Сити" готов добавить к ним бонусы.

Феликс вызван в сборную Португалии на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Украиной (22 марта) и Сербией (25 марта).