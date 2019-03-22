Порошенко просит СБУ защитить ЦИК от кибератак
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко , сообщает Укринформ .
"Прошу службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права", - сказал он.
По словам Порошенко, именно в период выборов возможны любые провокации.
Беспокойство президента в контексте проведения выборов вызывает подрывная деятельность РФ в киберпространстве.
"Предметом внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу компьютерных систем Центризбиркома и информресурсов, которыми будут распространяться данные о результатах подсчета голосов", - подчеркнул он.
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Напомним, 22 марта президент Украины заявил, что не исключает в период выборов 2019 проведения провокаций и терактов.
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