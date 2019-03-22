Порошенко просит СБУ защитить ЦИК от кибератак

22 марта, 2019, 14:51

Служба безопасности Украины в период выборов должна работать с утроенным напряжением, чтобы предотвратить попытки вмешаться в работу компьютерных систем Центризбиркома

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко , сообщает Укринформ .

"Прошу службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права", - сказал он.