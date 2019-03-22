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Порошенко просит СБУ защитить ЦИК от кибератак


фото: bigmir
Служба безопасности Украины в период выборов должна работать с утроенным напряжением, чтобы предотвратить попытки вмешаться в работу компьютерных систем Центризбиркома

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко , сообщает Укринформ .

"Прошу службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права", - сказал он.

По словам Порошенко, именно в период выборов возможны любые провокации.

Беспокойство президента в контексте проведения выборов вызывает подрывная деятельность РФ в киберпространстве.

"Предметом внимания СБУ должно стать предотвращение попыток вмешательства в работу компьютерных систем Центризбиркома и информресурсов, которыми будут распространяться данные о результатах подсчета голосов", - подчеркнул он.

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