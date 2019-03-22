Порошенко не исключает теракты в период выборов
Об этом он написал в Twitter.
В то же время Порошенко призвал СБУ активизироваться на противодействие этому.
"В период выборов возможны любые провокации - от вбросов дезинформации к саботажу, диверсий и террористических актов. Итак, прошу Службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права" , - написал он.
Напомним, в пятницу, 22 марта, СБУ задержали украинца, который по заказу российских спецлужб планировал совершить теракт в харьковском метро, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине накануне выборов.
В период выборов возможны любые провокации - от вбросов дезинформации к саботажу, диверсий и террористических актов. Итак, прошу Службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права.- Петр Порошенко (@poroshenko) 22 марта 2019 г.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-