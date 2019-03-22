Порошенко не исключает теракты в период выборов

22 марта, 2019, 14:44

Об этом он написал в Twitter.

В то же время Порошенко призвал СБУ активизироваться на противодействие этому.

"В период выборов возможны любые провокации - от вбросов дезинформации к саботажу, диверсий и террористических актов. Итак, прошу Службу безопасности в этот ответственный период работать с утроенным напряжением и вниманием, с полной отдачей сил. На ошибку у нас просто нет права" , - написал он.

Напомним, в пятницу, 22 марта, СБУ задержали украинца, который по заказу российских спецлужб планировал совершить теракт в харьковском метро, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине накануне выборов.