Полиция разоблачила хакеров, рассылавших правоохранителям "указания" от имени Авакова
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Письма посылались с указаниями относительно действий полицейских во время охраны избирательных участков в день волеизъявления граждан, говорится в сообщении.
Киберполиция установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем была создана 21 марта 2019 года на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации, отмечают в пресс-службе.
По данным правоохранителей, в фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка, в день выборов, совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить "особое внимание" нарушением законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата.
- Напомним, 5 марта глава МИД Павел Климкин заявил, что каждые 40 секунд происходят кибератаки на министерские компьютерные сети и другие ведомства Украины.
- Ранее сообщалось, что Россия начала вмешательства в украинский избирательный процесс. Она пытается вмешаться в информационное пространство, нарушает кибербезопасность, прибегает к политическим технологическим манипуляциям.
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