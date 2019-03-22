НАБУ не вмешивалось в президентских выборах в США, - Сытник

22 марта, 2019, 11:47

Никаких доказательств противоправной деятельности американского политтехнолога Пола Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции Национального бюро

Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает пресс-служба ведомства в Facebook.

Сытник назвал заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что НАБУ якобы могло повлиять на президентские выборы в США, "абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционную институт".

Он добавил, что Луценко знает о том, что все материалы расследования "черной бухгалтерии" Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего главы ЦИК Украины Михаила Охендовского, следствие по которому приостановили прокуроры САП) еще в июне 2017 передали в Департамент специальных расследований ГПУ для дальнейшего следствия.

Напомним, что Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы якобы "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США про тогдашнего главу кампании Трампа Пола Манафорта.

Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, вызвала отставку Манафорта и привел к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с Россией. Такое вмешательство со стороны Украины могло помочь кампании соперницы Трампа Хиллари Клинтон.