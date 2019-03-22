НАБУ не вмешивалось в президентских выборах в США, - Сытник
Об этом заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает пресс-служба ведомства в Facebook.
Сытник назвал заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что НАБУ якобы могло повлиять на президентские выборы в США, "абсурдной попыткой дискредитировать независимый антикоррупционную институт".
Он добавил, что Луценко знает о том, что все материалы расследования "черной бухгалтерии" Партии регионов (кроме эпизода относительно действий бывшего главы ЦИК Украины Михаила Охендовского, следствие по которому приостановили прокуроры САП) еще в июне 2017 передали в Департамент специальных расследований ГПУ для дальнейшего следствия.
Напомним, что Юрий Луценко заявил, что правоохранительные органы якобы "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США про тогдашнего главу кампании Трампа Пола Манафорта.
Утечка записей так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ, также известной как "амбарная книга" Партии регионов, вызвала отставку Манафорта и привел к одному из ключевых обвинений в расследовании заговора с Россией. Такое вмешательство со стороны Украины могло помочь кампании соперницы Трампа Хиллари Клинтон.
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