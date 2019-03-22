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Мы обеспокоены изменением устава Нафтогаза, - посольство США


фото: 24tv
Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине обеспокоено возможными последствиями изменения устава Нафтогаза

Об этом сообщило посольство в Twitter.

"Мы внимательно рассматриваем неожиданные изменения в устав Нафтогаза и обеспокоены возможными последствиями этих изменений", - говорится в сообщении.

Напомним, что 20 марта Кабмин утвердил новый устав НАК "Нафтогаз Украины" - хочет самостоятельно назначать правления компании. Так, в новой версии устава "Нафтогаз" превращается из публичного акционерного общества (ПАО) в частное (ЧАО).

Также правительство урезало полномочия наблюдательного совета при назначении или освобождении правления. В предыдущей версии устава наблюдательный совет подавал кандидатуры на назначение и прекращение полномочий председателя и членов правления. В новом уставе эта опция стала исключительной компетенцией общего собрания, то есть - Кабмина.

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