Трамп заявил о времени для США "полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами"

21 марта, 2019, 20:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна планирует признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными в Сирии в 1967 году

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Трамп отметил стратегическую важность этой территории для Израиля и региона.

"Через 52 года Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, имеющих важное стратегическое значение и значение в сфере безопасности для государства Израиль и региональной стабильности!" - написал Трамп.

Голанские высоты - плато и горная местность в пределах современных Ливана, Сирии, Иордании и Израиля. Голанское плато имеет площадь 1800 кв. км, но с 1967 года термин используется по области в 1200 кв. км, которая включает западную часть плато, небольшую часть Иорданской долины и горный район к югу от горы Хермон.

Голанские высоты были сирийской территории в 1967 г., когда Израиль захватил их во время Шестидневной войны. В 1973 Сирия попыталась вернуть Голанские высоты во время Войны Судного Дня, но потерпела поразку. Територия находится под контролем Израиля, в 1981 году принял закон о своей юрисдикции над ней. Закон не признало ни мировое сообщество, ни Совет Безопасности ООН. При этом ООН твердо призывает Израиль вернуть территорию Сирии и отрицает легитимность израильских правовых актов по поводу Голанских высот.

After 52 years it is time for the United States to fully recognize Israel's Sovereignty over the Golan Heights, which is of critical strategic and security importance to the State of Israel and Regional Stability! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2019 г.