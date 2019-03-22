Цена на газ в ЕС уже меньше $200 за тысячу кубометров
22 марта, 2019, 17:27
Средняя цена газа в 2019 году на главной европейской площадке - голландской TTF упала до $194 за тысячу кубометров. Еще неделю назад она составляла $204
Об этом сообщает НВ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Одна из причин снижения цены газа - теплая, без сильных морозов зима 2018-2019 годов.
Сейчас уровень запасов газа в европейских хранилищах выше прошлогоднего на 21 млрд куб. м.
Ранее сообщалось, что в феврале Украина закупала импортный газ по цене около $291 за тысячу кубометров.
- Напомним, в Нафтогазе сообщили, что готовы не поднимать цену на газ с 1 мая. Впервые за время существования режима возложение специальных обязанностей цена закупки газа на европейском рынке снизилась ниже уровня, предусмотренного действующим постановлением Кабмина о возложении специальных обязанностей (ПСО).
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