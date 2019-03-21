За конфискованные средства Януковича построили общежития для 23 тыс. военных, - Порошенко

21 марта, 2019, 16:59

Конфискованные средства из окружения Януковича пошли на строительство 184 общежитий для украинских военнослужащих

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире военного радио "Армия FM", передает Еспресо.TV

"За средства Януковича построили 184 общежития. 23 тысячи военнослужащих переехали туда", - рассказал Порошенко.

Президенты отметил, что он поставил задачу за один год построить жилье для 23 тысяч контрактников.

"Это была вынужденная мера, потому что военные городки распроданы в течение предыдущих 10 лет. Распроданы госпитали. Раненых оперировали в мобильных госпиталях в палатках", - добавил он.