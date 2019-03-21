За конфискованные средства Януковича построили общежития для 23 тыс. военных, - Порошенко
21 марта, 2019, 16:59
Конфискованные средства из окружения Януковича пошли на строительство 184 общежитий для украинских военнослужащих
Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире военного радио "Армия FM", передает Еспресо.TV
"За средства Януковича построили 184 общежития. 23 тысячи военнослужащих переехали туда", - рассказал Порошенко.
Президенты отметил, что он поставил задачу за один год построить жилье для 23 тысяч контрактников.
"Это была вынужденная мера, потому что военные городки распроданы в течение предыдущих 10 лет. Распроданы госпитали. Раненых оперировали в мобильных госпиталях в палатках", - добавил он.
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