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Выборы 2019: экзит-пол проведут три социологических центра


фото: 44kanal
Во время первого тура президентских выборов 2019, которые состоятся 31 марта, фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут Национальный экзит-пол на выходе с избирательных участков

Об этом сообщила Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы", передает РБК-Украина.

По словам Бекешкиной, экзит-пол - это неотъемлемый компонент любых демократических выборов. В то же время в Украине это еще и дополнительный фактор контроля за их проведением. Она сказала, что почти 70% респондентов не верят, что выборы в Украине будут честными.

Директор фонда "Демократические инициативы" отметила, что первые результаты обнародуют в 20 часов, и это будет информация на 18 часов. Затем социологи обнародуют данные в 23 часа, и это будут цифры на закрытие участков.

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"Окончательные будут в 23 часов", - сказала она.

Бекешкина напомнила, это уже 15-й экзит-пол, который "Демократические инициативы" проводят на выходе с избирательных участков, начиная с 1998 года.

  • Напомним, день президентских выборов должен состояться 31 марта 2019 года.

 

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