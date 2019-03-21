Выборы 2019: экзит-пол проведут три социологических центра
Об этом сообщила Ирина Бекешкина, директор фонда "Демократические инициативы", передает РБК-Украина.
По словам Бекешкиной, экзит-пол - это неотъемлемый компонент любых демократических выборов. В то же время в Украине это еще и дополнительный фактор контроля за их проведением. Она сказала, что почти 70% респондентов не верят, что выборы в Украине будут честными.
Директор фонда "Демократические инициативы" отметила, что первые результаты обнародуют в 20 часов, и это будет информация на 18 часов. Затем социологи обнародуют данные в 23 часа, и это будут цифры на закрытие участков.
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"Окончательные будут в 23 часов", - сказала она.
Бекешкина напомнила, это уже 15-й экзит-пол, который "Демократические инициативы" проводят на выходе с избирательных участков, начиная с 1998 года.
- Напомним, день президентских выборов должен состояться 31 марта 2019 года.
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