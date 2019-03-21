В Египте прогремел взрыв на химическом заводе, не менее 10 погибших и 15 раненых

21 марта, 2019, 17:27

В Египте произошел взрыв на заводе по производству фосфатных удобрений в городе Айн-Сохна, на берегу Суэцкого залива

Об этом сообщает Sky News Arabia.

В результате инцидента 10 человек погибли и еще 15 пострадали, говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. В настоящее время огонь удалось локализовать.

Отмечается, что прокуратура Египта начала расследование происшествия.

Сообщается, что производство принадлежит военным и имеет контракт со строительной компанией Hassan Allam Properties.

Напомним, 21 марта 2019 в Китае произошел мощный взрыв на заводе по производству пестицидов , в результате которого погибли шесть человек и еще 30 человек пострадали.