//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Египте прогремел взрыв на химическом заводе, не менее 10 погибших и 15 раненых


фото: nst.com.my
В Египте произошел взрыв на заводе по производству фосфатных удобрений в городе Айн-Сохна, на берегу Суэцкого залива

Об этом сообщает Sky News Arabia.

В результате инцидента 10 человек погибли и еще 15 пострадали, говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. В настоящее время огонь удалось локализовать.

Отмечается, что прокуратура Египта начала расследование происшествия.

Сообщается, что производство принадлежит военным и имеет контракт со строительной компанией Hassan Allam Properties.

Напомним, 21 марта 2019 в Китае произошел мощный взрыв на заводе по производству пестицидов , в результате которого погибли шесть человек и еще 30 человек пострадали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

21 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать