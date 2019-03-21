В Египте прогремел взрыв на химическом заводе, не менее 10 погибших и 15 раненых
21 марта, 2019, 17:27
В Египте произошел взрыв на заводе по производству фосфатных удобрений в городе Айн-Сохна, на берегу Суэцкого залива
Об этом сообщает Sky News Arabia.
В результате инцидента 10 человек погибли и еще 15 пострадали, говорится в сообщении.
Отмечается, что взрыв произошел во время эксплуатационных испытаний одного из резервуаров с аммиаком. В настоящее время огонь удалось локализовать.
Отмечается, что прокуратура Египта начала расследование происшествия.
Сообщается, что производство принадлежит военным и имеет контракт со строительной компанией Hassan Allam Properties.
Напомним, 21 марта 2019 в Китае произошел мощный взрыв на заводе по производству пестицидов , в результате которого погибли шесть человек и еще 30 человек пострадали.
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