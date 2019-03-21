В Госдепе США пообещали усиление санкций против РФ

21 марта, 2019, 08:15

В Государственном департаменте США пообещали усиливать санкции против Кремля по мере учащения злонамеренных действий со стороны России

Об этом заявил заместитель помощника государственного секретаря США Дэвид Пейман, передает "Голос Америки" .

По мнению Пейман, высокая цена, которую России уже пришлось заплатить благодаря санкциям, внесла споры между российскими олигархами, приближенными к Кремлю и самым Кремлем.

"Высокая цена, которую мы заставили заплатить Россию и российских олигархов, приближенных к Кремлю, внесла споры в их внутренние отношения и отношения с властью, с самим Кремлем. Мы вводим санкции не только с целью повысить потери, которые понесет Россия, но и для того, чтобы добиться изменения поведения", - сказал Пейман.

Он сказал, что по этому вопросу еще в 2014 году в США "установилось прочное трансатлантическое единство" с европейскими партнерами.

"Мы будем тесно сотрудничать с нашими европейскими партнерами для обеспечения экспоненциального эффекта вреда от санкций, а также, чтобы на Россию было достаточного давления и она чувствовала всю силу последствий своего злонамеренного поведения", - заявил Пейман.

По его словам, в США и РФ есть участки сотрудничества, где они продолжают вести диалог, согласовывают совместные интересы и работают вместе. Однако "по таким вопросам, как Крым, Украина, вмешательство в наши выборы мы должны сначала увидеть положительные изменения со стороны Кремля", прежде чем рассматривать любые изменения в политике санкций.