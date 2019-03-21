В ЦИК показали, как выглядит бюллетень для президентских выборов

21 марта, 2019, 11:51

21 марта на совместном брифинге главы ЦИК Татьяны Слипачук и директора предприятия "Полиграфический комбинат" Юрия Онищенко показали, как выглядит избирательный бюллетень

Об этом сообщает Еспресо.TV

На брифинге рассказали, что стоимость договора на печать бюллетеней составляет 165 млн 580 тыс. 213 грн., учитывая повторное голосование. На первое голосование использовали 129 млн. 687 тыс. 337 грн, а стоимость одного бюллетеня составляет 4 грн. 26 коп.

По словам Татьяны Слипачук, если сложить все избирательные бюллетени в один ряд, то полоса будет 24 тыс. 354 км.

"По сути такое расстояние между Киевом и столицей Уругвая Монтевидео. Площадь всех заказанных бюллетеней составляет почти 5 квадратных километров, это 70 футбольных полей", - рассказала она.

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Слипарчук также сказала, что пока речи о печати бюллетеней для второго тура идти не может, так как ни форма, ни содержание этого бюллетеня еще не утверждена ЦИК.

"Поскольку никому не известно, будет ли второй тур и кто будет в этом втором туре числиться в бюллетенях", - прокомментировала она.

Она также обратила внимание на то, что объем работы был достаточно большой для государственного предприятия, поскольку такая значимая длина бюллетеня усложнила процесс печати.