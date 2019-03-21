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Стало известно, кто возглавит мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине


фото: aa.com.tr
Новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будет турецкий дипломат Халит Чевик

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

В турецком МИД отметили, что на эту должность претендовали 6 кандидатов. Отметим, с 2 апреля 2014 года мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавляет Эртурул Апакан, его полномочия скоро заканчиваются.

Также сообщается, что ранее Чевик был постоянным представителем Турции в ООН с 2012 по 2016.

  • Напомним, что новый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве вступила в должность. До этого она работала с ООН, Европейским союзом и правительством Германии. Также у него есть опыт работы в Афганистане, Пакистане, Йемене, на Гаити, в частности, в сфере предотвращения и разрешения конфликтов. На этом посту она заменит Александра Хуга, ушедшего в отставку осенью 2018 года.
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