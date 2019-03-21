Стало известно, кто возглавит мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине

21 марта, 2019, 09:44

Новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будет турецкий дипломат Халит Чевик

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.

В турецком МИД отметили, что на эту должность претендовали 6 кандидатов. Отметим, с 2 апреля 2014 года мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавляет Эртурул Апакан, его полномочия скоро заканчиваются.

Также сообщается, что ранее Чевик был постоянным представителем Турции в ООН с 2012 по 2016.