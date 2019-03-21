Стало известно, кто возглавит мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине
21 марта, 2019, 09:44
Новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине будет турецкий дипломат Халит Чевик
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Турции.
В турецком МИД отметили, что на эту должность претендовали 6 кандидатов. Отметим, с 2 апреля 2014 года мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине возглавляет Эртурул Апакан, его полномочия скоро заканчиваются.
Также сообщается, что ранее Чевик был постоянным представителем Турции в ООН с 2012 по 2016.
- Напомним, что новый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Антье Граве вступила в должность. До этого она работала с ООН, Европейским союзом и правительством Германии. Также у него есть опыт работы в Афганистане, Пакистане, Йемене, на Гаити, в частности, в сфере предотвращения и разрешения конфликтов. На этом посту она заменит Александра Хуга, ушедшего в отставку осенью 2018 года.
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