Хуг оставляет должность заместителя председателя ОБСЕ в Украине

26 сентября, 2018, 09:38

Заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александер Хуг оставит свою должность

Об этом Хуг сообщил в интервью российскому изданию "Коммерсантъ".

Хуг объяснил, что работать в структурах ОБСЕ можно не больше 10 лет и он достиг этого предела. При этом он признал, что за годы работы миссии на Донбассе не удалось достичь существенного прогресса в выполнении Минских соглашений.

"Выполненная миссией работа свидетельствует о том, что стороны конфликта не выполнили даже базовых обещаний, которые дали в рамках минских соглашений. Этот вывод вы можете сделать сами, ознакомившись с более тысячей ежедневных отчетов, выпущенных миссией с 2014 года", - сказал Хуг.

В то же время он отметил, что миссия существенно способствовала сдерживанию конфликта на Донбассе и выразил мнение, что при наличии политической воли войну можно завершить быстро.

"Мы неоднократно становились свидетелями того, как после объявления очередной сторонами приверженности прекращению огня количество нарушений за короткий период времени резко снижался. То есть, если поступал приказ прекратить огонь, он выполнялся. Это означает, что при наличии политической воли ситуацию с безопасностью в регионе можно было бы стабилизировать. Но пока этой воли нет", - подытожил заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине.

Срок действующих полномочий Хуга истекает 31 октября.