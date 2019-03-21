Охранники Медведчука 4 часа удерживали журналистов Bihus.info, а 112 и NewsOne снимали это на камеры

21 марта, 2019, 17:43

Охранники заявили, якобы на Виктора Медведчука готовят покушение, поэтому журналисты Bihus.info могут потенциально угрожать его безопасности

Об этом передает Bihus.info

Отмечается, что в среду, 20 марта, приехали к Министерскому озеру для съемок эпизодов сюжета квадрокоптером. С воздуха снимали территорию государственных дач, которая не является частной собственностью и находится по соседству с имением Медведчука (съемка которого не проводилась).

Уже за 10 минут к съемочной группе, находившейся на территории общего пользования, прибыли 4 мужчин, которые представились работниками охранной фирмы "Шторм". Компания на протяжении последних нескольких лет охраняет имение Виктора Медведчука и Оксаны Марченко в Пуще-Водице.

По словам охранников, журналисты нарушили "частное пространство" Медведчука и Марченко. Охранники заявили, что, по имеющейся у них информации, на Медведчука готовят покушение, поэтому журналисты могут потенциально угрожать его безопасности.

Вооруженные охранники удерживали журналистов до приезда полиции. После дачи объяснений работники полиции заявили, что нет оснований задерживать журналистов и об отсутствии каких-либо нарушений с их стороны.

С этим не согласились охранники "Шторма", которые вызвали подмогу и в течение следующих нескольких часов силой и угрозами продолжили удерживать съемочную группу, обвиняя в якобы нарушении законодательства. Журналисты смогли покинуть территорию только после приезда сразу 3 экипажей полиции и следственно-оперативной группы.

В течение часа на место инцидента прибыла съемочная группа телеканала "112" и "NewsOne". Они сообщили журналистам "Наші гроші", которые приехали для съемок сюжетов о якобы задержании преступников, которые угрожали безопасности Виктора Медведчука.