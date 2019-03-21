Член комитета Рады заявил, что за медицинский каннабис не голосовали

21 марта, 2019, 16:03

Кворума для поддержки петиции в отношении медицинского каннабиса на заседании комитета Рады не было

Об этом Громадскому сообщил член комитета Совета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский.

Он отметил, что петицию поддержали трое присутствующих депутатов. Однако они не голосовали, на заседании не было кворума, для которого необходимо не менее 5 присутствующих из 9.

"Мы поддержали, но не голосовали", - отметил Логвинский.

Он добавил, что на заседание не пришли члены комитета, которые, по его словам, поддерживают петицию. И указал, что не сомневается в одобрительном голосовании за петицию, когда будет кворум.