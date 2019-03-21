Член комитета Рады заявил, что за медицинский каннабис не голосовали
21 марта, 2019, 16:03
Кворума для поддержки петиции в отношении медицинского каннабиса на заседании комитета Рады не было
Об этом Громадскому сообщил член комитета Совета по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский.
Он отметил, что петицию поддержали трое присутствующих депутатов. Однако они не голосовали, на заседании не было кворума, для которого необходимо не менее 5 присутствующих из 9.
"Мы поддержали, но не голосовали", - отметил Логвинский.
Он добавил, что на заседание не пришли члены комитета, которые, по его словам, поддерживают петицию. И указал, что не сомневается в одобрительном голосовании за петицию, когда будет кворум.
- Ранее со ссылкой на Громадское сообщалось, что комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию о законодательном урегулировании медицинского каннабиса, которая набрала более 25 тыс. голосов.
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