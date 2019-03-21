Более 14 тыс. крымчан оформили украинские загранпаспорта

21 марта, 2019, 10:32

С 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года 14 тыс. 295 жителей оккупированного Крыма получили паспорт гражданина Украины для выезда за границу

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины, передает " КримСОС".

Также отмечается, еще 1 тыс. 416 человек оформили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты по достижению 14-ти и 16-ти лет, в период с 1 января 2016 года по 1 февраля 2019 года.

А 28 тыс. 477 крымчан прошли процедуру вклеивания фото в паспорт по достижению 25-ти и 45-ти лет, в период с 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года.