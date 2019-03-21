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Более 14 тыс. крымчан оформили украинские загранпаспорта

С 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года 14 тыс. 295 жителей оккупированного Крыма получили паспорт гражданина Украины для выезда за границу

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины, передает " КримСОС".

Также отмечается, еще 1 тыс. 416 человек оформили паспорт гражданина Украины в форме ID-карты по достижению 14-ти и 16-ти лет, в период с 1 января 2016 года по 1 февраля 2019 года.

А 28 тыс. 477 крымчан прошли процедуру вклеивания фото в паспорт по достижению 25-ти и 45-ти лет, в период с 1 января 2015 года по 1 февраля 2019 года.

  • 16 марта 2014 года на уже оккупированном на тот момент россиянами украинском полуострове было проведено незаконный "рефрендум" о вхождении АРК в Российскую Федерацию.
  • Решение о его проведении принималось депутатами Верховной Рады Украинской Автономной Республики Крым, которые перешли на сторону врага, под давлением диверсионного подразделения полковника ФСБ, международного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), о чем он позже открыто признавал в интервью, и в условиях нахождения строения парламента автономии под контролем "гирконцев" и "кадыровцев".
  • Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о "присоединении" Крыма к России.
  • Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.
  • Ездить за границу жители оккупированного Крыма могут только по паспортам Украины, поскольку в мире не признают российское гражданство крымчан.
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