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Ровно пять лет назад российские захватчики провели так называемый референдум о статусе Крыма

16 марта 2014 года на уже оккупированном на тот момент россиянами украинском полуострове был проведен незаконный "рефрендум" о вхождении АРК в состав Российской Федерации

Решение о его проведении принималось депутатами Верховного Совета Украинской Автономной Республики Крым, которые перешли на сторону врага, под давлением диверсионного подразделения полковника ФСБ, международного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), о чем он позже открыто признавал в интервью, и в условиях пребывания здания парламента автономии под контролем "гиркинцев" и "кадыровцев".

По данным российской пропаганды "за" якобы высказались 96,77% участников голосования (в Севастополе - 95,6%).

В то же время, российские правозащитники и Меджлис крымскотатарского народа сообщали о 30-40% явки.

Такое же количество сторонников перехода Крыма под управление Россией давала тогда и независимая социология.

Ни Украина, ни мировое сообщество не признали этот "референдум", который в 2014 году стал одним из первых преступлений российских войск на временно оккупированной суверенной украинской территории и вызвал введение полномасштабных экономических санкций против страны-агрессора.

Следует помнить, что украинские и крымскотатарские патриотические организации бойкотировали "референдум".

Как и то, что среди первых защитников свободного Крыма были погибшие.

Справка. Миф о "бескровной" оккупацию

3 марта 2014 года неустановленные злоумышленники похитили гражданского жителя полуострова Решата Аметова. Это произошло после того, как он вышел с одиночным протестом в Симферополе. 15 марта, то есть за день до "рефрендума". Тело Аметова со следами пыток было найдено в лесополосе Белогорского района АР Крым.

18 марта 2014 года, во время штурма российскими военными 13-го фотограмметрического центра ВСУ в Симферополе, российский снайпер попал прямо в сердце прарапорщика Сергея Кокурина, который находился на наблюдательной вышке автопарка своей воинской части. Мужчина погиб на месте.

В ночь с 6 на 7 апреля 2014 года в коридоре 5-го этажа общежития № 3 в с. Новофедоровка Сакского района российский военнослужащий Евгений Зайцев застрелил украинского офицера Станислава Карачевского, который не изменил народа Украины и до конца был верен присяге.

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