Ровно пять лет назад российские захватчики провели так называемый референдум о статусе Крыма
Решение о его проведении принималось депутатами Верховного Совета Украинской Автономной Республики Крым, которые перешли на сторону врага, под давлением диверсионного подразделения полковника ФСБ, международного террориста Игоря Гиркина (Стрелкова), о чем он позже открыто признавал в интервью, и в условиях пребывания здания парламента автономии под контролем "гиркинцев" и "кадыровцев".
По данным российской пропаганды "за" якобы высказались 96,77% участников голосования (в Севастополе - 95,6%).
В то же время, российские правозащитники и Меджлис крымскотатарского народа сообщали о 30-40% явки.
Такое же количество сторонников перехода Крыма под управление Россией давала тогда и независимая социология.
Ни Украина, ни мировое сообщество не признали этот "референдум", который в 2014 году стал одним из первых преступлений российских войск на временно оккупированной суверенной украинской территории и вызвал введение полномасштабных экономических санкций против страны-агрессора.
Следует помнить, что украинские и крымскотатарские патриотические организации бойкотировали "референдум".
Как и то, что среди первых защитников свободного Крыма были погибшие.
Справка. Миф о "бескровной" оккупацию
3 марта 2014 года неустановленные злоумышленники похитили гражданского жителя полуострова Решата Аметова. Это произошло после того, как он вышел с одиночным протестом в Симферополе. 15 марта, то есть за день до "рефрендума". Тело Аметова со следами пыток было найдено в лесополосе Белогорского района АР Крым.
18 марта 2014 года, во время штурма российскими военными 13-го фотограмметрического центра ВСУ в Симферополе, российский снайпер попал прямо в сердце прарапорщика Сергея Кокурина, который находился на наблюдательной вышке автопарка своей воинской части. Мужчина погиб на месте.
В ночь с 6 на 7 апреля 2014 года в коридоре 5-го этажа общежития № 3 в с. Новофедоровка Сакского района российский военнослужащий Евгений Зайцев застрелил украинского офицера Станислава Карачевского, который не изменил народа Украины и до конца был верен присяге.
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