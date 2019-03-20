Знаменитый экс-голкипер "Реала" собирается играть до 40 лет

20 марта, 2019, 12:55

Бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс заявил, что подпишет с "Порту" новый контракт и выступать за португальский клуб до 40 лет

Об этом сообщает ESPN .

По словам Икера Касильяса, он не намерен покидать португальский клуб и планирует завершить в нем карьеру.

"С тех пор, как я прибыл в Португалию, президент" Порту "Пинту да Коста хорошо ко мне относился. На этой неделе я собираюсь продлить контракт с командой, который позволит мне оставаться в клубе до тех пор, пока мне не исполнится 40 лет. Сейчас мне 37, поэтому я, вероятно, закончу свою карьеру в "Порту", - сказал Касильяс.