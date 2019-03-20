//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Знаменитый экс-голкипер "Реала" собирается играть до 40 лет


фото: REUTERS
Бывший голкипер "Реала" Икер Касильяс заявил, что подпишет с "Порту" новый контракт и выступать за португальский клуб до 40 лет

Об этом сообщает ESPN .

По словам Икера Касильяса, он не намерен покидать португальский клуб и планирует завершить в нем карьеру.

"С тех пор, как я прибыл в Португалию, президент" Порту "Пинту да Коста хорошо ко мне относился. На этой неделе я собираюсь продлить контракт с командой, который позволит мне оставаться в клубе до тех пор, пока мне не исполнится 40 лет. Сейчас мне 37, поэтому я, вероятно, закончу свою карьеру в "Порту", - сказал Касильяс.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать