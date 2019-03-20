Врачам-ФЛП позволили проводить вакцинацию
Об этом говорится в соответствующем приказе министерства здравоохранения.
"Ответственным за проведение профилактических прививок является руководитель УЗ (учреждения здравоохранения) или ФЛП (физическое лицо-предприниматель). Порядок проведения профилактических прививок определяется приказом с четким определением ответственных лиц и функциональных обязанностей медицинских работников, участвующих в их проведении. Объемы профилактических прививок согласовываются с министерством здравоохранения Автономной Республики Крым, структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в июле-августе каждого года", - говорится в приказе.
И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что проводить вакцинацию смогут врачи, заключилившие договор с НСЗУ, и добавила, что это сделали уже 100 врачей.
"Отныне врачи, оказывающие помощь как физические лица-предприниматели смогут вакцинировать своих пациентов. Речь идет о семейных врачейах, терапевтах и педиатровах, заключившие договор с НСЗУ. Сейчас договор с НСЗУ имеют 100 врачей первичной медицинской помощи, работающих в статусе ФЛП. Согласно договору, они должны бесплатно предоставлять весь перечень услуг, как и обычный работник медучреждения, с которым пациенты заключили декларацию. в частности - делать прививки ", - написала Супрун.
- Напомним, ранее в Минздраве опровергли мифы о связи вакцинации с аутизмом и обвинили Тимошенко во лжи .
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