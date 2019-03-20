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Врачам-ФЛП позволили проводить вакцинацию

Врачи, открывшие частную практику, отныне смогут проводить вакцинацию пациентов

Об этом говорится в соответствующем приказе министерства здравоохранения.

"Ответственным за проведение профилактических прививок является руководитель УЗ (учреждения здравоохранения) или ФЛП (физическое лицо-предприниматель). Порядок проведения профилактических прививок определяется приказом с четким определением ответственных лиц и функциональных обязанностей медицинских работников, участвующих в их проведении. Объемы профилактических прививок согласовываются с министерством здравоохранения Автономной Республики Крым, структурными подразделениями по вопросам здравоохранения областных, Киевской и Севастопольской городскими государственными администрациями в июле-августе каждого года", - говорится в приказе.

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что проводить вакцинацию смогут врачи, заключилившие договор с НСЗУ, и добавила, что это сделали уже 100 врачей.

"Отныне врачи, оказывающие помощь как физические лица-предприниматели смогут вакцинировать своих пациентов. Речь идет о семейных врачейах, терапевтах и педиатровах, заключившие договор с НСЗУ. Сейчас договор с НСЗУ имеют 100 врачей первичной медицинской помощи, работающих в статусе ФЛП. Согласно договору, они должны бесплатно предоставлять весь перечень услуг, как и обычный работник медучреждения, с которым пациенты заключили декларацию. в частности - делать прививки ", - написала Супрун.

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