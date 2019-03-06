В Минздраве опровергли мифы о связи вакцинации с аутизмом и обвинили Тимошенко во лжи
Об этом говорится на странице Минздрава в Facebook.
Отмечается, что исследования в Дании опровергают миф о связи вакцинации с аутизмом.
"Вакцинация против кори, паротита и краснухи не повышает риск аутизма - вакцинированные КПК дети имели на 7% меньше вероятность аутизма, чем невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
В исследовании приняли участие более 657 тысяч детей, родившихся в Дании с 1999 года до 31 декабря 2010 года. Они присоединялись к исследованию, когда им исполнялся 1 год и за ними наблюдали до 31 августа 2013 года.
В министерстве здравоохранения также отметили, что в предвыборном бюллетене Юлии Тимошенко "Киевское слово", в выпуске от 18 ноября распространяют ложь и антинаучные утверждения о вакцине.
В ведомстве отметили, что Украина закупает только те вакцины, которые эффективно и широко используются в других странах мира, а не "у индийских и корейских производителей, которые ищут рынок сбыта в Украине", как говорится в "Киевском слове".
Также опровергли информацию о том, что в киевских больницах бесплатной вакцины для детей нет:
"В Украине есть абсолютно все вакцины по Национальному календарю прививок. Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции".
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