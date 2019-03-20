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Волкер надеется на освобождение плененных Россией после выборов

Российская сторона начнет освобождать украинских заложников и пленных уже после выборов президента Украины

Об этом сказал спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, передает Укринформ.

"Мы проводим прямые дискуссии с русскими, так же как и наши европейские союзники", - ответил он на вопрос о том, как Соединенные Штаты могут помочь Украине в процессе освобождения заложников из русского плена.

В то же время Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями в ноябре прошлого года.

"Русские четко заявили, что они не освободят моряков, которых они захватили, до того момента, как пройдут президентские выборы в Украине", - подчеркнул он.

"Мы, конечно, надеемся, что как только (в Украине, - ред.) пройдут президентские выборы, россияне действительно освободят их по возможности как можно скорее", - отметил Волкер.

  • Ранее сообщалось, что Российская сторона отказывается обсуждать освобождение военнопленных украинских моряков.
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