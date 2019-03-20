В зоне ООС во время обстрелов ранили трех украинских военных
20 марта, 2019, 13:29
Вследствие вражеских обстрелов в среду, 20 марта, трое военнослужащих из состава ООС получили ранения
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Защитников безотлагательно доставили в военные госпитали и оказали неотложную медицинскую помощь.
Отмечается, что с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ООС. 1 раз обстреливали из минометов, запрещенных Минскими соглашениями.
Обстрелы зафиксировано у сел Лебединский, Марьинка и Новолуганское.
Напомним, что 19 марта противник в Донбассе семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное минского договоренностями. Трех оккупантов силы ООС уничтожили.
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