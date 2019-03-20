//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В зоне ООС во время обстрелов ранили трех украинских военных

Вследствие вражеских обстрелов в среду, 20 марта, трое военнослужащих из состава ООС получили ранения

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Защитников безотлагательно доставили в военные госпитали и оказали неотложную медицинскую помощь.

Отмечается, что с начала суток боевики 3 раза обстреляли позиции ООС. 1 раз обстреливали из минометов, запрещенных Минскими соглашениями.

Обстрелы зафиксировано у сел Лебединский, Марьинка и Новолуганское.

Напомним, что 19 марта противник в Донбассе семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное минского договоренностями. Трех оккупантов силы ООС уничтожили.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать