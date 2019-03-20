На Донбассе Объединенные силы уничтожили трех оккупантов

20 марта, 2019, 07:36

19 марта противник в Донбассе семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом шесть раз применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На все обстрелы противника Объединенные силы дали ответ, уничтожив при этом трех и ранив еще трех оккупантов.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов Марьинка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские войска осуществили шесть обстрелов: дважды - из минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Новоалександровки; дважды - из минометов 120-го и 82-го калибров - в районе Крымского; из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов - в районе Новолуганского; из минометов 120-го калибра, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи Новотошковского.

Также огнем с противотанкового ракетного комплекса уничтожено одну единицу военной автотехники противника.

С начала текущих суток противник обстрелял опорный пункт в районе Лебединского. В результате обстрела один военный получил ранения.