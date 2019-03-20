В полиции напомнили, что нельзя стримить из кабинок для голосования

20 марта, 2019, 14:19

Проводить видеотрансляцию из кабинки для тайного голосования в день выборов 31 марта нельзя

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции напомнили, что согласно законодательству, голосование на выборах президента Украины является тайным: контроль за волеизъявлением избирателей запрещается. Поэтому правоохранители предостерегают граждан от фото- или видеофиксации и разглашение результатов волеизъявления в помещениях для голосования.

Отмечается, что статьей 7 закона "О выборах Президента Украины" определен запрет членам избирательных комиссий и другим лицам разглашать сведения, которые дают возможность установить содержание волеизъявления конкретного избирателя.

В соответствии со ст. 159 (Нарушение тайны голосования) УК умышленное нарушение тайны голосования при проведении выборов, которое проявилось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, принявшем участие в выборах, наказывается штрафом от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

То же деяние, совершенное членом избирательной комиссии наказывается штрафом от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов или ограничением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.