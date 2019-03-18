Подкуп, агитация, хулиганство: с начала избирательной кампании полиция получила более 3 тыс. заявлений о нарушении

18 марта, 2019, 12:45

Полиция получила 3305 заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании

Об этом заявил председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Больше всего заявлений о нарушении зафиксировали в Киеве - 413, в Днепропетровской области - 329 и Донецкой - 205. В основном нарушения связаны с незаконной агитацией -1860, подкупом избирателей - 449, хулиганством - 246, повреждением имущества 887", - рассказал Стойко.

Он отметил, что уже начато 175 уголовных производств. 75 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, 102 с проведением перевидборчои агитации, а 24 лицам сообщено о подозрении.

Стойко добавил, что полиция составила 569 протоколов за административные нарушения, в частности за изготовление и распространение печатных материалов предвыборной агитации и за нарушение порядка размещения агитационных материалов.

"Ожидаем, что за те 12 дней, которые остались до выборов, будет 4000 обращений в полицию из-за разгар предвыборного периода. Отмечу, что нужны дополнительные правоохранительные силы в 4 областях: Житомирская, Тернопольская, Черкасские и Черновицкая", - добавил глава координационного штаба МВД.