//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Подкуп, агитация, хулиганство: с начала избирательной кампании полиция получила более 3 тыс. заявлений о нарушении


фото: npu.gov.ua
Полиция получила 3305 заявлений о нарушениях в ходе предвыборной кампании

Об этом заявил председатель координационного штаба МВД Иван Стойко во время брифинга, передает Еспресо.TV

"Больше всего заявлений о нарушении зафиксировали в Киеве - 413, в Днепропетровской области - 329 и Донецкой - 205. В основном нарушения связаны с незаконной агитацией -1860, подкупом избирателей - 449, хулиганством - 246, повреждением имущества 887", - рассказал Стойко.

Он отметил, что уже начато 175 уголовных производств. 75 из них связаны с нарушением избирательного законодательства, 102 с проведением перевидборчои агитации, а 24 лицам сообщено о подозрении.

Стойко добавил, что полиция составила 569 протоколов за административные нарушения, в частности за изготовление и распространение печатных материалов предвыборной агитации и за нарушение порядка размещения агитационных материалов.

"Ожидаем, что за те 12 дней, которые остались до выборов, будет 4000 обращений в полицию из-за разгар предвыборного периода. Отмечу, что нужны дополнительные правоохранительные силы в 4 областях: Житомирская, Тернопольская, Черкасские и Черновицкая", - добавил глава координационного штаба МВД.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

18 марта, 2019 понедельник

17 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать