В Киеве в магазин Roshen бросили "коктейль Молотова"
20 марта, 2019, 22:11
В Киеве неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в магазин фирмы Roshen
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Инцидент произошел на Дарницкой площади в Днепровском районе столицы. Двое неизвестных бросили "коктейль Молотова" в витрину магазина, однако, к счастью, бутылка не пробила стекло и не попала внутрь помещения. Возгорание остановилось на пороге магазина.
Поскольку нападение было совершено после 21:00, когда магазин уже был закрыт, во время инцидента никто не пострадал.
На место происшествия прибыли пожарные и полицейские.
- Напомним, ранее в Киеве задержали двух мужчин за попытки поджога магазинов Roshen.Одному из них объявили подозрение и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
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