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Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович


фото: dt.ua
Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что санкции США будут действовать, пока Россия не уберет войска из Донбасса и не вернет Крым Украине

Об этом сообщает "НВ" .

"Наши санкции, связанные с донбасским конфликтом, останутся в силе до того момента, пока Россия не уберет из Донбасса свои войска. Так же будут оставаться в силе крымские санкции, пока Россия не вернет полуостров Украине", - сказала Мари Йованович

По словам посла, США также требуют от России освободить захваченных украинских моряков и выполнить Минские соглашения.

"Позиция США принципиальна: мы призываем Россию выполнить Минские соглашения и завершить конфликт. Россия должна вернуть в Украину 24 задержанных украинских моряков, а также других незаконно задержанных украинцев", - подчеркнула Йованович.

  • Напомним, 29 ноября Мари Йованович заявила, что Россия переступила черту, открыто атаковав украинские корабли в Керченском проливе.
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