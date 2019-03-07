В Госдепе США поддержали призыв Йованович уволить Холодницкого

7 марта, 2019, 15:40

В Государственном департаменте США поддержали призыв посла Штатов в Украине Мари Йованович уволить руководителя САП Назара Холодницкого

Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности.

"Очень важно, чтобы институты в Украине возглавлялись людьми, которые преданы этим принципам. Особенно те, которые и были созданы для того, чтобы следить за тем, чтобы эти принципы соблюдались", - подчеркнул он.