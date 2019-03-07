В Госдепе США поддержали призыв Йованович уволить Холодницкого
7 марта, 2019, 15:40
В Государственном департаменте США поддержали призыв посла Штатов в Украине Мари Йованович уволить руководителя САП Назара Холодницкого
Об этом заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл, передает Интерфакс-Украина.
По его словам, антикоррупционные органы Украины должны возглавлять люди, преданные принципам открытости и подотчетности.
"Очень важно, чтобы институты в Украине возглавлялись людьми, которые преданы этим принципам. Особенно те, которые и были созданы для того, чтобы следить за тем, чтобы эти принципы соблюдались", - подчеркнул он.
- Напомним, в марте 2018 НАБУ и Генпрокуратура обвинили главу САП в дисциплинарных правонарушениях после того, как обнародовали записи, сделанные на "жучок" в его рабочем кабинете.
- Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров объявила выговор, но не уволила Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированного антикоррупционной прокуратуры.
- Посол США в Украине Мари Йованович заявила, что глава САП Назар Холодницкий должен быть уволен.
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