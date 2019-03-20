Сколько украинцев получают субсидии. данные Госкомстата
20 марта, 2019, 19:11
Субсидии для возмещения расходов на оплату комуслуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. Домохозяйств
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
По данным ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 0,7% и составил 998,6 грн.
В январе-феврале 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 465,0 тыс. домохозяйств, что на 17,4% больше, чем в январе-феврале 2018 года. За это время назначены субсидии 549,1 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось в 1,7 раза.
- Напомним, 12 марта "Ощадбанк" начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и каким субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
- До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги".
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