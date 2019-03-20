Сколько украинцев получают субсидии. данные Госкомстата

20 марта, 2019, 19:11

Субсидии для возмещения расходов на оплату комуслуг в феврале 2019 года получали 3735,1 тыс. Домохозяйств

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным ведомства, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в феврале 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 0,7% и составил 998,6 грн.

В январе-феврале 2019 года за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 465,0 тыс. домохозяйств, что на 17,4% больше, чем в январе-феврале 2018 года. За это время назначены субсидии 549,1 тыс. домохозяйств. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года количество таких домохозяйств увеличилось в 1,7 раза.