Политзаключенного Бекирова перевели в медчасть СИЗО

20 марта, 2019, 22:19

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские силовики задержали в Крыму по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, перевели в медчасть СИЗО Симферополя

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.

"Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном обороте оружия и незаконной передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ, перевели из камеры в медчасанчастину изолятора", - сообщил Наумлюк.

Накануне адвокат политзаключенного сообщил об ухудшении состояния здоровья Бекирова, а также о том, что сотрудники СИЗО на это не реагируют.