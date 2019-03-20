Политзаключенного Бекирова перевели в медчасть СИЗО
20 марта, 2019, 22:19
Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские силовики задержали в Крыму по подозрению в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, перевели в медчасть СИЗО Симферополя
Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook.
"Эдема Бекирова, обвиняемого в незаконном обороте оружия и незаконной передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении взрывчатых веществ, перевели из камеры в медчасанчастину изолятора", - сообщил Наумлюк.
Накануне адвокат политзаключенного сообщил об ухудшении состояния здоровья Бекирова, а также о том, что сотрудники СИЗО на это не реагируют.
- Напомним, российские силовики задержали на въезде в оккупированный Крым жителя Новоалексеевка Херсонской области крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. А на заседании суда ему стало плохо.
- 10 января оккупационный "суд" в Крыму оставил Эдема Бекирова под арестом по 11 февраля.
- Сообщалось, что Бекирова, обвиняемого в хранении взрывчатки и боеприпасов, вывезут 14 января на неделю в симферопольскую больницу им. Семашко для медобследования. Однако, в больницу его увезли.
- Ранее у политзаключенного Эдема Бекирова, который находится в Симферопольском СИЗО, появилась аллергическая реакция из-за грибка в камере. Адвокат Бекирова заявил, что политзаключенный хочет держать голодовку.
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