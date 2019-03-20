Луческу заявил, что Лобановский ничего не достиг за пределами Украины
20 марта, 2019, 13:16
Экс-тренер Шахтера "Мирча Луческу считает, что Валерий Лобановский не заслуживает звание одного из лучших футбольных специалистов в истории
Об этом сообщает FootballHub .
По словам Мирчи Луческу бывший тренер "Динамо" Валерий Лобановский не заслуживает шестого места в рейтинге лучших тренеров мира по версии France Football.
"Если бы они зашли на сайт УЕФА, то увидели бы, что я второй по количеству выигранных трофеев. Я очень удивлен высокому месту Лобановского в этом рейтинге. За пределами Украины он ничего не достиг", - сказал Луческу, который оказался в рейтинге французского издания на 41-й позиции.
- Среди лучших клубных тренеров в истории оказался еще один тренер киевского "Динамо" Виктор Маслов , который занял двадцать третье место.
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