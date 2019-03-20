Луческу заявил, что Лобановский ничего не достиг за пределами Украины

20 марта, 2019, 13:16

Экс-тренер Шахтера "Мирча Луческу считает, что Валерий Лобановский не заслуживает звание одного из лучших футбольных специалистов в истории

Об этом сообщает FootballHub .

По словам Мирчи Луческу бывший тренер "Динамо" Валерий Лобановский не заслуживает шестого места в рейтинге лучших тренеров мира по версии France Football.

"Если бы они зашли на сайт УЕФА, то увидели бы, что я второй по количеству выигранных трофеев. Я очень удивлен высокому месту Лобановского в этом рейтинге. За пределами Украины он ничего не достиг", - сказал Луческу, который оказался в рейтинге французского издания на 41-й позиции.