Коболев сказал, при каких условиях его уволят "справедливо"
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .
Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает предложение наблюдательного совета относительно нового контракта "разумным компромиссом".
На прошлой неделе наблюдательный совет предложил правительству оставить Коболева на его посту как минимум на год со снижением заработной платы вдвое без выплаты ежемесячных и квартальных премий.
"И я пообещал наблюдательному совету, что я его приму. Я также пообещал им, что в течение года независимо от того, какая цифра будет прописана в моем контракте, как в части фиксированной оплаты, так в части премий, бонусов, я отработаю в этой компании год ", - добавил Коболев.
Также Коболев объяснил, по каким условиям считать, что его уволили справедливо:
"Если закон будет изменен, а Коболев что-то неправильно делает, то в договоре можно прописать, например, санкции: не сделаешь - мы тебя уволим. Тогда меня можно будет уволить, как мне кажется, совершенно справедливо. Важно понимать, что корпоративное управление как раз и содержит в себе правильные механизмы решения тех вопросов, по которым у нас с правительством есть определенные разногласия ", - пояснил глава НАК.
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Напомним, 28 февраля по данным украинских СМИ, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение продлить контракт с председателем правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн грн.
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Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев с февраля решил отдавать свои доходы на благотворительность .
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в марте контракт с руководством НАК "Нафтогаз Украины" завершается и продолжать его правительство не собирается.
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6 марта Кабинет министров Украины не продлил контракт с председателем правления "Нафтогаза" Андреем Коболевым и объявил новый конкурс на эту должность.
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20 марта стало известно, что Кабмин продлит контракт с правлением НАК "Нафтогаз Украины".
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