Коболев сказал, при каких условиях его уволят "справедливо"

20 марта, 2019, 12:25

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прокомментировал решение наблюдательного совета об условиях продления контракта

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина .

Глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает предложение наблюдательного совета относительно нового контракта "разумным компромиссом".

На прошлой неделе наблюдательный совет предложил правительству оставить Коболева на его посту как минимум на год со снижением заработной платы вдвое без выплаты ежемесячных и квартальных премий.

"И я пообещал наблюдательному совету, что я его приму. Я также пообещал им, что в течение года независимо от того, какая цифра будет прописана в моем контракте, как в части фиксированной оплаты, так в части премий, бонусов, я отработаю в этой компании год ", - добавил Коболев.

Также Коболев объяснил, по каким условиям считать, что его уволили справедливо:

"Если закон будет изменен, а Коболев что-то неправильно делает, то в договоре можно прописать, например, санкции: не сделаешь - мы тебя уволим. Тогда меня можно будет уволить, как мне кажется, совершенно справедливо. Важно понимать, что корпоративное управление как раз и содержит в себе правильные механизмы решения тех вопросов, по которым у нас с правительством есть определенные разногласия ", - пояснил глава НАК.