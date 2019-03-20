Коболев отрицает, что у него личный конфликт с Гройсманом
Об этом Коболев заявил в интервью РБК-Украина .
По его словам, у него с Гройсманом нет личных разногласий, а публично озвученные моменты отражают различные взгляды на ключевые вопросы.
"Я не считаю, что их (разногласий, - ред.) очень много, во-первых. Во-вторых, разногласия между менеджментом и акционером - это вообще не новость в любой стране мира. Это рабочая ситуация. Я бы, конечно хотел, чтобы акционер согласен с нашей позицией ", - отметил Коболев.
По его словам, один из главных моментов дискуссии - это проведение анбандлинга Вторая тема, по которой идет дискуссия - это специальные обязательства "Нафтогаза". Речь идет о вопросах разделения компании и передачи ГТС в управление независимому оператору и обязательства НАК отпускать газ для нужд населения по цене ниже рыночной.
- Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что продолжать контракт с действующим руководством НАК "Нафтогаз Украины" правительство не планирует.
- В Нафтогазе убеждены, что успехи компании под руководством Андрея Коболева могут быть аргументом для продления контракта с ним.
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