В Нафтогазе ожидают продления контракта с Коболевым

19 марта, 2019, 21:04

В Нафтогазе убеждены, что победы под руководством Андрея Коболева могут быть аргументом для продления контракта с ним

Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Еспресо.TV.

По словам Витренко, Нафтогаз был черной дырой и принимал средства из госбюджета, но сейчас является крупнейшим донором государственного бюджета.

"Победы Нафтогаза под руководством Андрея Коболева являются очень весомым аргументом для того, чтобы продлить контракт с ним. Поэтому мы рассчитываем на то, что завтра контракт будет продлен, независимо от того, будет ли он на заседании Кабмина или не будет", - сказал он.