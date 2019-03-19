В Нафтогазе ожидают продления контракта с Коболевым
19 марта, 2019, 21:04
В Нафтогазе убеждены, что победы под руководством Андрея Коболева могут быть аргументом для продления контракта с ним
Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Еспресо.TV.
По словам Витренко, Нафтогаз был черной дырой и принимал средства из госбюджета, но сейчас является крупнейшим донором государственного бюджета.
"Победы Нафтогаза под руководством Андрея Коболева являются очень весомым аргументом для того, чтобы продлить контракт с ним. Поэтому мы рассчитываем на то, что завтра контракт будет продлен, независимо от того, будет ли он на заседании Кабмина или не будет", - сказал он.
- Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что продолжать контракт с действующим руководством НАК "Нафтогаз Украины" правительство не планирует.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-