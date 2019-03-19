//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Нафтогазе ожидают продления контракта с Коболевым

В Нафтогазе убеждены, что победы под руководством Андрея Коболева могут быть аргументом для продления контракта с ним

Об этом сказал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в эфире Еспресо.TV.

По словам Витренко, Нафтогаз был черной дырой и принимал средства из госбюджета, но сейчас является крупнейшим донором государственного бюджета.

"Победы Нафтогаза под руководством Андрея Коболева являются очень весомым аргументом для того, чтобы продлить контракт с ним. Поэтому мы рассчитываем на то, что завтра контракт будет продлен, независимо от того, будет ли он на заседании Кабмина или не будет", - сказал он.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать