Какие политсилы украинцы хотят видеть в Раде. Опрос "Социс"

20 марта, 2019, 19:39

В парламентском рейтинге лидируют партии Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко

Опросы проводил Центр социальных исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус".

В рейтинге политических партий лидирует Слуга народа и имеет 18,1% голосов.

На втором месте БПП Солидарность с 10,7% сторонников.

Батькивщина занимает третье место с 9,9% голосов.

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На четвертом месте Оппозиционная платформа "За жизнь" - 8,1%

Гражданская позиция на пятом месте с 6,1% голосов.

Шестое место заняла Радикальная партия Ляшко со своими 4,5% сторонников.

Следующие партии набрали менее 2% голосов: Самопомощь - 1,8%, Свобода - 1,1%, Народный Фронт - 0,8%.

Опрос проходил 9 по 14 марта 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняло участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%