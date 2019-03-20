//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Какие политсилы украинцы хотят видеть в Раде. Опрос "Социс"

В парламентском рейтинге лидируют партии Владимира Зеленского, Петра Порошенко и Юлии Тимошенко

Опросы проводил Центр социальных исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус".

В рейтинге политических партий лидирует Слуга народа и имеет 18,1% голосов.

На втором месте БПП Солидарность с 10,7% сторонников.

Батькивщина занимает третье место с 9,9% голосов.

Читайте также: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур

На четвертом месте Оппозиционная платформа "За жизнь" - 8,1%

Гражданская позиция на пятом месте с 6,1% голосов.

Шестое место заняла Радикальная партия Ляшко со своими 4,5% сторонников.

Следующие партии набрали менее 2% голосов: Самопомощь - 1,8%, Свобода - 1,1%, Народный Фронт - 0,8%.

Опрос проходил 9 по 14 марта 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняло участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

20 марта, 2019 среда

больше новостей

20 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать