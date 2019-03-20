Какие политсилы украинцы хотят видеть в Раде. Опрос "Социс"
Опросы проводил Центр социальных исследований "Социс" совместно с Институтом стратегических исследований и прогнозов "Янус".
В рейтинге политических партий лидирует Слуга народа и имеет 18,1% голосов.
На втором месте БПП Солидарность с 10,7% сторонников.
Батькивщина занимает третье место с 9,9% голосов.
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На четвертом месте Оппозиционная платформа "За жизнь" - 8,1%
Гражданская позиция на пятом месте с 6,1% голосов.
Шестое место заняла Радикальная партия Ляшко со своими 4,5% сторонников.
Следующие партии набрали менее 2% голосов: Самопомощь - 1,8%, Свобода - 1,1%, Народный Фронт - 0,8%.
Опрос проходил 9 по 14 марта 2019 во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняло участие 2000 респондентов. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%
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