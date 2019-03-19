Чемпион мира в супертяжелом весе отказался от контракта на $ 120 млн
Об этом сообщает ESPN.
На прошлой неделе Деонтей Уайлдер и представители его команды встречались с руководителями DAZN и отклонили предложения. DAZN предлагал американцу два варианта контракта - на три и четыре боя. Первый вариант - $ 100 млн за три боя - $ 20 млн за бой против Доминика Бризила и по $ 40 млн - по два поединка с Джошуа. Второй вариант - $ 120 млн за четыре боя - $ 20 млн за бой с Бризилом, по $ 40 млн за две встречи с Джошуа, и $ 20 млн за промежуточный бой между поединками с британским чемпионом.
Сейчас Уайлдер продолжает переговоры с промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN. Top Rank предлагает американцу $ 32,5 млн за промежуточный бой и реванш с британцем Тайсоном Фьюри.
Деонтей Уайлдер является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 27 февраля стало известно, что британский тяжеловес Тайсон Фьюри отказался от немедленного боя-реванша с чемпионом мира WBC американцем Деонтеем Уайлдером.
- Стриминговая компания DAZN предложила Владимиру Кличко контракт на $ 40 млн за возвращение в бокс.
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