Чемпион мира в супертяжелом весе отказался от контракта на $ 120 млн

19 марта, 2019, 13:19

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер отказался от контракта со стриминговым сервисом DAZN, который предлагал ему $ 120 млн за три боя

Об этом сообщает ESPN.

На прошлой неделе Деонтей Уайлдер и представители его команды встречались с руководителями DAZN и отклонили предложения. DAZN предлагал американцу два варианта контракта - на три и четыре боя. Первый вариант - $ 100 млн за три боя - $ 20 млн за бой против Доминика Бризила и по $ 40 млн - по два поединка с Джошуа. Второй вариант - $ 120 млн за четыре боя - $ 20 млн за бой с Бризилом, по $ 40 млн за две встречи с Джошуа, и $ 20 млн за промежуточный бой между поединками с британским чемпионом.

Сейчас Уайлдер продолжает переговоры с промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN. Top Rank предлагает американцу $ 32,5 млн за промежуточный бой и реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

Деонтей Уайлдер является чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).