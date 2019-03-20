Аэропорты Стамбула и Бухареста изменили написание Kiev на Kyiv
Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины в Twitter.
"Аэропорт Стамбула - один из ведущих воздушных портов мира - начал использовать #KyivNotKiev. Холдинг, который обслуживает пассажиров в более чем 50 аэропортах мира, присоединился к проекту #CorrectUA", - говорится в сообщении.
В частности, в аэропорту Ататюрка также начали корректно указывать названия других украинских городов.
"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", - сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.
Кроме того, сегодня международный аэропорт Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы, добавили украинские дипломаты.
Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште и в Лондоне.
Сегодня международный аэропорт. Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы #KyivNotKiev .- UKR Embassy in ROU (@UKRinROU) March 20, 2019
Слава Украине и # ВсеБудеKyiv @correctua pic.twitter.com/gP9SCyHKAX
@istanbulairport - один из ведущих воздушных ворот мира начал использовать #KyivNotKiev @TAVairports -Холдинг, который обслуживает пассажиров в более чем 50 аэропортах мира, присоединился к проекту #CorrectUA- #CorrectUA (@correctua) March 20, 2019
Слава Украине и # ВсеБудеKyiv https://t.co/qmivYeqqAD
- Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий вместо советского образца.
- С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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