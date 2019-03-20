Аэропорты Стамбула и Бухареста изменили написание Kiev на Kyiv

20 марта, 2019, 22:00

Аэропорты Стамбула и Бухареста начали корректно указывать название украинской столицы на своих информационных табло

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Аэропорт Стамбула - один из ведущих воздушных портов мира - начал использовать #KyivNotKiev. Холдинг, который обслуживает пассажиров в более чем 50 аэропортах мира, присоединился к проекту #CorrectUA", - говорится в сообщении.

В частности, в аэропорту Ататюрка также начали корректно указывать названия других украинских городов.

"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", - сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

Кроме того, сегодня международный аэропорт Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы, добавили украинские дипломаты.

Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште и в Лондоне.

Сегодня международный аэропорт. Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы #KyivNotKiev .

Слава Украине и # ВсеБудеKyiv @correctua pic.twitter.com/gP9SCyHKAX - UKR Embassy in ROU (@UKRinROU) March 20, 2019