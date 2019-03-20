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Аэропорты Стамбула и Бухареста изменили написание Kiev на Kyiv

Аэропорты Стамбула и Бухареста начали корректно указывать название украинской столицы на своих информационных табло

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Аэропорт Стамбула - один из ведущих воздушных портов мира - начал использовать #KyivNotKiev. Холдинг, который обслуживает пассажиров в более чем 50 аэропортах мира, присоединился к проекту #CorrectUA", - говорится в сообщении.

В частности, в аэропорту Ататюрка также начали корректно указывать названия других украинских городов.

"С сегодняшнего дня из аэропорта Ататюрка самолеты летят в #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa", - сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Аман.

Кроме того, сегодня международный аэропорт Бухарест имени Генри Коанда перешел на корректное написание названия украинской столицы, добавили украинские дипломаты.

Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе, а также аэропорты в Будапеште и в Лондоне.

  • Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинской форме названий вместо советского образца.
  • С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
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