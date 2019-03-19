Военнопленного моряка Сороку прооперировали, - адвокат
19 марта, 2019, 13:05
В российской больнице прооперировали военнопленного моряка Василия Сороку, в руке которого оставались осколки
Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Facebook.
Адвокат рассказал, что информацию об операции подтвердила омбудсмен времен Януковича Нина Карпачева и больницы, где оперировали Василия.
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"Наконец хорошие новости, которых все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой", - добавил Бадамшин.
Напомним, что у Василия Сороки долго не проходил отек руки, ведь в ней оставались осколки, функции нескольких пальцев не восстанавливались.
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- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
- 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
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