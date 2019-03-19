Военнопленного моряка Сороку прооперировали, - адвокат

19 марта, 2019, 13:05

В российской больнице прооперировали военнопленного моряка Василия Сороку, в руке которого оставались осколки

Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Facebook.

Адвокат рассказал, что информацию об операции подтвердила омбудсмен времен Януковича Нина Карпачева и больницы, где оперировали Василия.

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"Наконец хорошие новости, которых все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой", - добавил Бадамшин.

Напомним, что у Василия Сороки долго не проходил отек руки, ведь в ней оставались осколки, функции нескольких пальцев не восстанавливались.