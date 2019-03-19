//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Военнопленного моряка Сороку прооперировали, - адвокат


фото: tass
В российской больнице прооперировали военнопленного моряка Василия Сороку, в руке которого оставались осколки

Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Facebook.

Адвокат рассказал, что информацию об операции подтвердила омбудсмен времен Януковича Нина Карпачева и больницы, где оперировали Василия.

Читайте также: Что известно о захваченных Россией украинских моряках

"Наконец хорошие новости, которых все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой", - добавил Бадамшин.

Напомним, что у Василия Сороки долго не проходил отек руки, ведь в ней оставались осколки, функции нескольких пальцев не восстанавливались.

  • Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые шли из Одессы в Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" напали на корабли ВМС Украины.
  • 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряков. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
  • Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
  • 15 января суд РФ продлил арест всем пленным украинским морякам. 16 из них арестовали до 24 апреля, еще четырех - до 26 апреля, поскольку из-за ранения их впервые арестовали на два дня позже.
  • Советник Путина пообещал обследование раненого украинского моряка Сороки нейрохирургом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать