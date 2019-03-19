В США еще надеются на прогресс в переговорах с КНДР по денуклеаризации

19 марта, 2019, 19:53

Госсекретарь США Майкл Помпео считает возможным достижение прогресса на переговорах с КНДР по денуклеаризации

Об этом сообщает KFDI, передает РБК-Украина.

По его словам, на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном удалось достичь определенного прогресса, хотя и не столь значительного, как того "хотели в мире и как надеялись США".

"Я убежден, что достижение прогресса возможно. Я убежден в том, что глава Ким хочет продвигаться в этом направлении. Мы должны продолжать работу и вести переговоры для того, чтобы добиться такого результата для всего мира", - заявил он.