В США еще надеются на прогресс в переговорах с КНДР по денуклеаризации
19 марта, 2019, 19:53
Госсекретарь США Майкл Помпео считает возможным достижение прогресса на переговорах с КНДР по денуклеаризации
Об этом сообщает KFDI, передает РБК-Украина.
По его словам, на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном удалось достичь определенного прогресса, хотя и не столь значительного, как того "хотели в мире и как надеялись США".
"Я убежден, что достижение прогресса возможно. Я убежден в том, что глава Ким хочет продвигаться в этом направлении. Мы должны продолжать работу и вести переговоры для того, чтобы добиться такого результата для всего мира", - заявил он.
- France 24 сообщала, что встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном 27 февраля в Ханое провалилась, потому что не была подготовлена надлежащим образом.
- Сообщалось, что власти КНДР возобновили работоспособность испытательного ракетного полигона Сохе.
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