В РФ открещиваются от размещения в Крыму бомбардировщиков ТУ-22

19 марта, 2019, 14:54

В России опровергают информацию о якобы размещении в аннексированном Крыму бомбардировщиков ТУ-22М3

Об этом заявил Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов, передает российское информагентство ТАСС.

"О размещении бомбардировщиков ТУ-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М" говорить не приходится, так как их сейчас там просто нет. А размещенная ранее информация в СМИ не соответствует действительности", - рассказал он.

Шаманов добавил, что российские военные развернули 4 дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".