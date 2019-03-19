//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В РФ открещиваются от размещения в Крыму бомбардировщиков ТУ-22


фото: topwar
В России опровергают информацию о якобы размещении в аннексированном Крыму бомбардировщиков ТУ-22М3

Об этом заявил Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов, передает российское информагентство ТАСС.

"О размещении бомбардировщиков ТУ-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М" говорить не приходится, так как их сейчас там просто нет. А размещенная ранее информация в СМИ не соответствует действительности", - рассказал он.

Шаманов добавил, что российские военные развернули 4 дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

  • Напомним, ранее в РФ заявили, что разместили в Крыму бомбардировщики, способные "уничтожить любую цель в Европе".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать