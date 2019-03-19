В РФ открещиваются от размещения в Крыму бомбардировщиков ТУ-22
19 марта, 2019, 14:54
В России опровергают информацию о якобы размещении в аннексированном Крыму бомбардировщиков ТУ-22М3
Об этом заявил Глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов, передает российское информагентство ТАСС.
"О размещении бомбардировщиков ТУ-22М3 и ракетных комплексов "Искандер-М" говорить не приходится, так как их сейчас там просто нет. А размещенная ранее информация в СМИ не соответствует действительности", - рассказал он.
Шаманов добавил, что российские военные развернули 4 дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".
- Напомним, ранее в РФ заявили, что разместили в Крыму бомбардировщики, способные "уничтожить любую цель в Европе".
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-