В РФ заявили, что разместили в Крыму бомбардировщики, способные "уничтожить любую цель в Европе"

19 марта, 2019, 11:34

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что Россия разместила в оккупированном Крыму ракетоносцы Ту-22М3

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Он рассказал, что это "самолеты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".

Накануне глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия разместила на аннексированном полуострове дальние бомбардировщики Ту-22М3, а также развернула в Крыму оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

"В Крыму развернуты зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400," Бук-М2 ", "Панцирь-С1", ОТРК "Искандер" двух модификаций", - сказал он.

По его словам, "радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО".

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По информации агентства, РФ за последние годы усилила группировку в Черном море. Так, Черноморский флот получил несколько новых фрегатов и малых ракетных кораблей, 6 дизель-электрических подводных лодок; все они оснащены крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

Сообщается также, что в оккупированном Крыму создали армейский корпус, в его составе - соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения, РХБ защиты, связи и другие.

В Крыму российские военные развернули 4 дивизиона систем ПВО большой дальности С-400 "Триумф", а также несколько дивизионов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

В Госдуме РФ заявили, что в 2019 году планируют начать строительство под оккупированным Севастополем новой радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.