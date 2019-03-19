В районе ООС украинские военные сбили самодельный беспилотник боевиков
19 марта, 2019, 16:33
На востоке Украины в районе проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили самодельный ударный беспилотник боевиков российско-оккупационных войск
Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики пытались применять самодельный летательный аппарат на Донецком направлении.
Против дрона военные задействовали средства радиоэлектронной борьбы, после чего повредили его из стрелкового оружия, говорится в сообщении.
Враг который раз убедился в эффективности системы противовоздушной обороны на этом направлении, отмечают в штабе ООС.
- Напомним, 18 марта военные Вооруженных сил Украины сбили беспилотник оккупантов , который шпионил за позиции ООС.
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