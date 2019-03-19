//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В районе ООС украинские военные сбили самодельный беспилотник боевиков


фото: pressjfo.news
На востоке Украины в районе проведения операции Объединенных сил украинские военные сбили самодельный ударный беспилотник боевиков российско-оккупационных войск

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики пытались применять самодельный летательный аппарат на Донецком направлении.

Против дрона военные задействовали средства радиоэлектронной борьбы, после чего повредили его из стрелкового оружия, говорится в сообщении.

Враг который раз убедился в эффективности системы противовоздушной обороны на этом направлении, отмечают в штабе ООС.

null

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать