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Военные ВСУ сбили беспилотник оккупантов, который шпионил за позициями ООС. Фотофакт

Военнослужащие Объединенных сил сбили беспилотник оккупантов над позициями украинских защитников

Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил в Facebook.

Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, оккупанты продолжают осуществлять провокационные действия, чтобы обвинить подразделения Объединенных сил в нарушении "весеннего" перемирия.

На Авдеевском направлении противник устроил провокацию с использованием беспилотника, который совершал полет над позициями наших подразделений, чтобы уточнить построение системы обороны и разоблачить систему огня подразделений ОС.

"Благодаря слаженным действиям наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, провокация была приостановлена, а очередной БПЛА противника уничтожен", - говорится в сообщении.

Остатки сбитого беспилотника передали специалистам специальных подразделений для изучения и идентификации.

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