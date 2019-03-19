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В Праге действовал центр российских кибератак

Российские спецслужбы с целью проведения кибератак создали и использовали две компьютерные фирмы в Праге

Чешский журнал Respekt обнародовал итоги расследования о деятельности и разоблачении на территории страны великого русского центра кибернетических атак, сообщает Новое время.

По данным издания, для этих целей российские спецслужбы создали и использовали две компьютерных фирмы в Праге.

Формально эти частные компании занимались продажами компьютерного оборудования и программного обеспечения, однако их сотрудники также готовили хакерские атаки, используя свои компьютеры. Часть техники для этих фирм в Чехию привозили из России на автомобилях российского посольства с дипломатическими номерами.

Издание также сообщает, что группа могла сотрудничать с несколькими аналогичными российскими центрами, действующими в других странах. Тайная российская сеть киберпреступников включала в себя как чехов, так и русских, которые получили местное гражданство.

Чешским силам безопасности удалось раскрыть ее деятельность еще в начале 2018 года. В ходе операции были задержаны как несколько российских граждан, так и граждане Чехии, которые являются выходцами из России. Итоги и детали этой операции широко не разглашались.

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