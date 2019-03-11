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В НАТО готовы финансировать противодействие киберугрозам в Украине, - нардеп


фото: dyvys.info
В штаб-квартире НАТО подтвердили свою готовность активно сотрудничать с Украиной для противодействия киберугрозам

Об этом сообщила глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Оксана Юринец, передает корреспондент РБК-Украина.

Во время круглого стола "Информационная и кибербезопасность в контексте евроатлантической интеграции" нардеп заявила, что партнеры по НАТО демонстрируют абсолютное понимание опасности вмешательств в избирательный процесс в Украине.

"Очень важно, что сегодня понимание гибридной угрозы кибератаки, которая может быть осуществлена в ключевом 2019 году - есть. На заседании "Украина-НАТО" наша делегация подчеркнула, насколько важны будут эти этапы весной и осенью в Украине. И наши партнеры очень хорошо это понимают. Абсолютное понимание опасности вмешательств в избирательный процесс со стороны НАТО и готовность финансирования ", - сообщила Юринец.

По ее словам, сотрудничество в направлении противодействия киберугрозам особенно важно в 2019 году во время выборов.

"Именно сотрудничество с ЦИК, модернизация списка избирателей, а также сотрудничество с СБУ, которая бы дала возможность быстро на это реагировать. Сегодня с румынскими экспертами мы имеем четкий план, как это будет происходить. Наши коллеги в штаб-квартире НАТО так же это подтвердили и выражают способность по конкретному сотрудничеству в этом году ", - добавила депутат.

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