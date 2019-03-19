В Норвегии мужчина напал с ножом на сотрудников школы
19 марта, 2019, 12:54
В норвежском городе Осло неизвестный напал с ножом на преподавателя и трех работников школы
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что всех четырех раненых госпитализировали.
Полиция сообщила, что нападающего уже задержали и выясняют мотивы его действий.
Напомним, в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте неизвестный мужчина открыл огонь в трамвае, три человека погибли.
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