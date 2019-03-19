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В Норвегии мужчина напал с ножом на сотрудников школы


фото: okhithq
В норвежском городе Осло неизвестный напал с ножом на преподавателя и трех работников школы

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что всех четырех раненых госпитализировали.

Полиция сообщила, что нападающего уже задержали и выясняют мотивы его действий.

Напомним, в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте неизвестный мужчина открыл огонь в трамвае, три человека погибли.

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