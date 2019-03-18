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Подозреваемого в стрельбе в Нидерландах задержали

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте, в результате которой погибли три человека

Об этом сообщает Euronews.

Полиция идентифицировала нападавшего как 37-летнего гражданина Нидерландов турецкого происхождения. По информации нидерландских СМИ, он неоднократно задерживался ранее за совершение противоправных действий и подозревался в связях с группировкой "Исламское государство".

Хотя мотивы преступника пока не установлены, власти Нидерландов склонны рассматривать инцидент как террористический акт.

  • Напомним, в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте неизвестный мужчина открыл огонь в трамвае, ранив нескольких человек.
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