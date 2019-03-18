Подозреваемого в стрельбе в Нидерландах задержали

18 марта, 2019, 20:34

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Утрехте, в результате которой погибли три человека

Об этом сообщает Euronews.

Полиция идентифицировала нападавшего как 37-летнего гражданина Нидерландов турецкого происхождения. По информации нидерландских СМИ, он неоднократно задерживался ранее за совершение противоправных действий и подозревался в связях с группировкой "Исламское государство".

Хотя мотивы преступника пока не установлены, власти Нидерландов склонны рассматривать инцидент как террористический акт.